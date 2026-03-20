Detienen a 28 Personas tras Manifestación en Ejido Dinamita

Un grupo de personas se manifestaron en la carretera en el ejido Dinamita perteneciente al municipio de Gómez Palacio, Durango, en defensa a los derechos laborales de cuatro empleados de una empresa que exigen una liquidación conforme lo establecido a la ley. Édgar Ochoa, presuntamente fue despedido debido a problemas de salud en su columna, causada por las actividades que realizaba en la empresa.

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Mientras tanto, otros empleados habían rescindido del contrato debido a que la empresa ante el seguro les redujo el salario. Por su parte, el señor Bernardino Ochoa vocero del grupo manifestó que presuntamente han sido víctimas de hostigamiento por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno. Derivada de este movilización policiaca fueron detenidas 28 personas, de las cuáles durante la tarde del miércoles 18 de marzo, no se tenía conocimiento de su paradero.

Fiscalía informa que detuvieron a 28 personas tras manifestación

La Fiscalía General del Estado de Durango (FGED) informó que derivado de la manifestación que se realizó en el ejido Dinamita Durango, fueron detenidas 28 personas por los delitos de extorsión, ataques a las vías de comunicación y robo de vehículos.

Se dio a conocer que de las personas detenidas, algunas ya contaban con alguna orden de aprehensión por el delito de robo de ganado, ataque a las vías de comunicación, así como daños por incendio y extorsión. Los implicados fueron puestos a disposición del Ministerio Público para iniciar con las indagatorias correspondientes.

Parientes buscan información de detenidos tras manifestación en Dinamita

Luego de que se realizarán las detenciones de personas tras la manifestación en el ejido Dinamita en Gómez Palacio, familiares de los detenidos se trasladaron a la Fiscalía en la capital de Durango con el fin de tener alguna información de sus seres queridos, debido a que desconocían de su paradero.

Será el día de hoy que se realice una audiencia judicial de vinculación a proceso sobre las presuntas acusaciones por parte de la Fiscalía de Extorsión, robo y bloqueos a las vías de comunicación. Según datos de los familiares, son en total 30 personas las que están detenidas y será el juez quien decida su situación jurídica.

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