Detienen a Menor Conduciendo Tráiler Cargado con Carne en Estado de Putrefacción en Torreón

La tarde del pasado del 11 de noviembre del 2025, cerca de las 17:15 horas, elementos de la Dirección de Seguridad Municipal de Torreón (DSPM) detuvieron un tráiler de carga en la carretera que conduce al Ejido Mieleras, en el municipio de Torreón. El tráiler era conducido por un menor de 17 años que transportaba aproximadamente 28 toneladas de desechos cárnicos de res en estado de descomposición.

Durante un recorrido de vigilancia, los elementos de la Policía Municipal detectaron un fuerte olor a putrefacción proveniente de la caja del camión, por lo que procedieron a marcarle el alto para realizar una inspección. Con apoyo de elementos del Mando Especial de La Laguna, se confirmó la presencia de los desechos cárnicos, los cuales no contaban con documentación ni permisos para su traslado.

El conductor, quien no portaba identificación ni licencia de manejo, fue detenido y el caso fue canalizado al Departamento de Inspección y Verificación del municipio de Torreón para aplicar las sanciones correspondientes y determinar el origen de la carga.

El accidente de un tráiler que transportaba gallinas se registró la mañana del 13 de agosto de 2025, sobre el Libramiento Óscar Flores Tapia, a pocos metros de la Carretera Monterrey-Saltillo, en el municipio de Ramos Arizpe.

El conductor circulaba a exceso de velocidad, lo que provocó que perdiera el control de la unidad y terminara volcando sobre la vialidad. Como resultado, cientos de gallinas murieron en el lugar.

Después del accidente, autoridades permitieron que algunas personas recogieran las gallinas que sobrevivieron. El chofer del tráiler sufrió lesiones leves y fue atendido por paramédicos de Protección Civil y Bomberos.

