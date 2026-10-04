Comarca Lagunera, Fábrica de Luchadores del CMLL, AAA y WWE

Cuando se habla de lucha libre, la Ciudad de México suele ser la primera referencia. Sin embargo, la Comarca Lagunera ha sido durante décadas un semillero de luchadores que han llevado su talento a empresas como el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), Lucha Libre AAA Worldwide y la WWE.

Puedes ver el video original de N+ con el recorrido por escuelas, arenas, calles y gimnasios de la región donde se forman estos deportistas.

El cronista de lucha libre Oscar Galindo explicó que, antes de que la región se diera a conocer, la cantera del país se asociaba con otras ciudades:

"Los mejores luchadores salían de Guadalajara, otros muy buenos luchadores salían de Monterrey y después se descubrió la Comarca Lagunera", dijo.

La luchadora Emperatriz coincidió en que La Laguna es un semillero de estrellas y mencionó a Blue Panther, Soberano, Bandido y Kira, esta última la actual figura femenil del CMLL, entre los nombres surgidos de la región. Sobre lo que distingue a los laguneros, afirmó:

"Sinceramente creo que lo que hace que los laguneros sobresalgamos en la lucha libre, creo que es porque somos muy aferrados".

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La lucha libre no solo es un deporte en México: es cultura, y de esta parte del país surgen luchadores que llevan su pasión a cuadriláteros de todo el mundo. Todos ellos fueron niños que soñaron con ser leyendas, y los niños que hoy entrenan en la región aspiran a seguir los pasos de Andrade, Bandido, Kira o Soberano Jr. Emperatriz recordó que esa ilusión nace desde la infancia, cuando entrenar significa prepararse para ser luchador.

El maestro de lucha libre Dandy García explicó que los niños empiezan echando maromas y quieren convertirse en luchadores. Dijo que condiciona el entrenamiento a que quienes lo reciben vayan bien en la escuela y que en su espacio cualquiera puede formarse como luchador de manera gratuita.

Joel Álvarado García, luchador conocido como Stuka e integrante de la dinastía Stuka, afirmó que de un gimnasio humilde han salido varias estrellas internacionales.

CT