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Comarca Lagunera, Fábrica de Luchadores del CMLL, AAA y WWE

Escuelas, arenas y gimnasios humildes han formado a luchadores que hoy compiten en el extranjero

Comarca Lagunera, Fábrica de LuchadoresJóvenes practican lucha libre sobre un ring en la Comarca Lagunera. Foto: N+

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