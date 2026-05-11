Extrabajadores de AHMSA se Enfrentan Contra Policías de Coahuila por Bloqueo de Carretera 57

Extrabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) bloquearon la Carretera Federal 57, en el municipio de Castaños, para exigir atención de las autoridades ante la falta de solución luego de 3 años del cierre de la empresa.

El cierre afectó ambos sentidos de la vía Monclova-Saltillo, por lo que elementos de la Policía del Estado acudieron al lugar para dialogar con los manifestantes y liberar la circulación.

Extrabajadores de AHMSA se enfrentan a policías de Coahuila

Durante la intervención, las autoridades entablaron comunicación con los manifestantes a quienes les hicieron el llamado para liberar la vialidad de manera pacífica, sin embargo, se obtuvo una negativa por parte de los presentes.

Posteriormente, se registró una confrontación derivada de agresiones hacia los elementos de seguridad por parte de algunos manifestantes, por lo que los oficiales actuaron conforme a los protocolos establecidos y en estricto apego a la ley, procediendo a la detención de algunas personas involucradas en los hechos.

Finalmente, se logró la apertura de la vialidad, restableciendo la circulación y el tránsito en esta importante Carretera Federal 57.

Historias recomendadas: