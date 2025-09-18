Hallan Osamenta Humana en La Laguna

El hallazgo se realizó durante la tarde-noche del pasado 17 de septiembre del 2025 en las cercanías del Fraccionamiento Villas del Desierto, generando una intensa movilización policiaca en la que participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Policía Municipal, Policía Estatal y personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC), quienes acudieron al sitio para asegurar el área y comenzar con las diligencias correspondientes.

De acuerdo con la información preliminar, los hechos se registraron tras una llamada al sistema de emergencias 911, realizada poco antes de las 20:00 horas, donde se reportó el hallazgo de lo que parecían ser restos humanos. Ante la alerta, se solicitó la inmediata presencia de las autoridades.

Confirman osamenta humana en San Pedro

En el lugar, el personal de Servicios Periciales confirmó que se trataba de una osamenta humana, encontrando un cráneo, la cadera y huesos de ambas piernas. El esqueleto aún conservaba tenis, lo que podría aportar pistas adicionales en la investigación.

Los restos fueron retirados cuidadosamente de la zona y trasladados al Servicio Médico Forense (SEMEFO), ubicado en el Ejido San Miguel, quedando a disposición de un médico legista. Se informó que se enviarán muestras de la osamenta a un laboratorio especializado con el propósito de realizar estudios genéticos que permitan determinar la identidad de la persona y, eventualmente, esclarecer las circunstancias en que perdió la vida.

