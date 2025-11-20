Hombre Termina Hospitalizado al Confundir Desengrasante con una Michelada en Saltillo

Un hombre de 47 años fue ingresado en el Hospital General de Saltillo luego de ingerir accidentalmente desengrasante industrial, luego de confundirlo con una michelada mientras se encontraba bajo los efectos del alcohol. El incidente ocurrió dentro de su domicilio, donde acostumbraba convivir solo y preparar bebidas para pasar el rato.

José de Jesús, quien vive solo en la Colonia Nueva Tlaxcala, relató que tomó el líquido creyendo que se trataba de una mezcla de limón con chile en polvo, pues el desengrasante estaba servido en un vaso similar al que emplea para preparar sus bebidas. Minutos después comenzó a sentir un fuerte malestar estomacal, acompañado de ardor y mareos.

Cerca de las 21:40 horas, al percibir que el dolor se intensificaba y que presentaba dificultad para mantenerse de pie, pidió ayuda a un vecino, quien solicitó el apoyo de la Cruz Roja. De inmediato fue trasladado de urgencia al hospital, donde recibió atención especializada por la gravedad de la sustancia ingerida.

El hombre no cuenta con familiares en la ciudad; declaró que es originario de Jalisco y que desde hace algunos años reside y trabaja en Saltillo. Actualmente se encuentra bajo observación estricta, en espera de la evolución de su salud, mientras los médicos evalúan posibles daños internos ocasionados por la sustancia corrosiva.

Noticia relacionada: Niña de 5 Años Toma Desengrasante en Lerdo: Está en Terapia Intensiva

Niña toma accidentalmente desengrasante en Lerdo

Una niña de 5 años permaneció en terapia intensiva con diagnóstico de neumonía, luego de haber ingerido accidentalmente desengrasante líquido en la Colonia San Isidro, en Lerdo, Durango.

Su madre, Claudia, relató a las autoridades que llevó a la pequeña al Hospital General de Lerdo debido a que presentaba dolor de cabeza. No obstante, con el paso de las horas la salud de la menor comenzó a empeorar, lo que obligó a su traslado al Hospital General de Gómez Palacio.

Al llegar al área médica especializada, la niña fue ingresada directamente a terapia intensiva, sin que su madre comprendiera inicialmente la razón de la gravedad. Más tarde, Claudia fue informada de que dos semanas atrás la menor había ingerido desengrasante, pero al no presentar síntomas en ese momento, no consideró necesario llevarla al hospital hasta que comenzó a sentirse mal.

Historias recomendadas: