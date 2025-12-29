Balean a Hombre en la Colonia Vicente Guerrero en Torreón

Un hombre de 45 años, identificado como Jesús Heriberto “N”, resultó lesionado al ser baleado en la colonia Vicente Guerrero, en Torreón. De acuerdo con los primeros reportes, la víctima recibió dos impactos de bala en el abdomen.

El incidente ocurrió alrededor de las 11:15 horas del domingo 28 de diciembre, en la avenida Séptima, esquina con Sexta de Tiro. El hombre fue encontrado con heridas de proyectil de arma de fuego y fue atendido por personal de los servicios de emergencia, quienes lo trasladaron a un hospital, su estado de salud se reporta como reservado.

Las autoridades han iniciado una investigación para determinar las circunstancias del incidente y dar con el paradero del presunto responsable.

Balean a hombre de la tercera edad en Gómez Palacio

Un adulto mayor resultó lesionado luego de ser atacado a balazos la noche del lunes 22 de septiembre de 2025 en la comunidad de Bucareli, perteneciente al municipio de Gómez Palacio.

La víctima, identificada como Gabriel Carrillo, de 63 años, se encontraba al exterior de su domicilio cuando fue abordada por dos sujetos desconocidos, quienes le dispararon antes de huir del lugar. El hombre presentó una herida en el hombro derecho y entregó a las autoridades un casquillo percutido localizado en el sitio.

