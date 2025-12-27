Reunión Familiar Termina en Riña y Persecución en Saltillo

Una riña se registró a las afueras de la plaza comercial en Saltillo, luego de que diversos reportes al sistema de emergencias 911 alertaran sobre una discusión familiar que escaló hasta convertirse en una pelea campal.

De acuerdo con los primeros reportes, el conflicto se originó durante una reunión familiar. La situación se tornó violenta cuando uno de los involucrados rompió el parabrisas de una camioneta y huyó a bordo de un automóvil. Esto desató una persecución que culminó en un choque a las afueras del complejo comercial.

Tras el impacto, los participantes descendieron de los vehículos para continuar con las agresiones físicas. Al lugar arribaron elementos de la policía municipal y estatal, así como paramédicos, quienes atendieron a dos personas lesionadas. Finalmente, los involucrados fueron trasladados a las celdas municipales, mientras que las unidades fueron aseguradas y enviadas al corralón.

Riña en navidad entre familias deja dos personas lesionadas en Torreón

Una fuerte riña entre dos familias se registró la noche de este jueves 25 de diciembre en la colonia La Amistad de Torreón, que dejó a dos personas lesionadas. Fue una discusión entre una pareja sentimental, ambos de 19 años de edad, en la calle La Salle, que escaló hasta los golpes.

Noticia relacionada: Atacan a Hombre con Bate Durante Riña en Colonia La Amistad en Torreón

Entre armas blancas y golpes, Tomás Carreón, de 55 años, fue el más perjudicado al presentar fractura en la nariz tras ser atacado con un bate de béisbol. También Epigmenio Herrera, de 51 años, resultó con una herida en la cabeza y policontundido; ambos fueron trasladados a la Clínica 16 del Seguro Social.

Vecinos de la colonia La Amistad, al percatarse de la gravedad de la riña, realizaron el llamado a las corporaciones de seguridad, quienes acudieron al lugar para atender el reporte.

Historias recomendadas: