Roba Celular y lo Arrollan en el Bulevar Miguel Alemán al Intentar Huir en Gómez Palacio

Un hombre presuntamente robó un celular en una barbería de Gómez Palacio y fue arrollado por una camioneta en el bulevar Miguel Alemán mientras intentaba huir. El incidente ocurrió la tarde del sábado 27 de diciembre en la colonia Campestre.

De acuerdo con información proporcionada por testigos, el hombre entró a la barbería, tomó el teléfono y comenzó a correr, el dueño del establecimiento, identificado como Carlos, lo persiguió gritándole que le devolviera su celular, cuando al cruzar el bulevar, el presunto ladrón fue atropellado por una camioneta.

Hombre Roba Celular en Barbería y es Atropellado al Huir en Gómez Palacio.

Tras el impacto, el hombre soltó el teléfono y comentó que no volvería a robar para posteriormente retirarse del lugar. El incidente quedó captado en video por cámaras de videovigilancia.

Detienen a hombre por presuntamente robar una tienda en Piedras Negras

Luego de que fuera denunciando ante el Ministerio Público, el robo de 20 mil pesos en efectivo y daños cometidos en una tienda ubicada sobre la calle Mar Muerto en la colonia Villas del Carmen en Piedras Negras, agentes de la Fiscalía lograron detener al presunto responsable.

La persona contaba con un mandamiento judicial en su contra, por lo que una vez que fue ubicado, fue detenido y puesto a disposición de un juez de control, el presunto responsable fue identificado como Francisco "N" de 25 años.

Será en las próximas horas cuando un juez decida su situación legal una vez que se lleva a cabo la audiencia inicial donde el Ministerio Público (MP) presentará diversas pruebas como vídeos de cámaras de seguridad donde se aprecia como sucedió el robo.

