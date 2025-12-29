Muere Bebé de 11 Meses en Piedras Negras; Presuntamente Tenía Cuadro Severo de Desnutrición

Autoridades de la Fiscalía investigan el fallecimiento de un bebé de 11 meses de edad, quien presuntamente presentaba un cuadro severo de desnutrición en Piedras Negras.

De acuerdo con la información recabada, el pasado sábado 27 de diciembre fue ingresado al Hospital General de Zona número 11 del IMSS el menor identificado como Lian José “N”, quien horas más tarde perdió la vida.

Se informó de manera preliminar que el menor presentaba diversas complicaciones de salud, entre ellas hidrocefalia, lo que habría agravado su estado hasta provocar su fallecimiento.

Del caso tomaron conocimiento autoridades de la Fiscalía, así como personal de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), quienes iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar si existe la posible comisión de algún delito, como omisión de cuidados.

Investigan Muerte de Niña de 10 Años por Posible Rickettsiosis en Torreón

Una menor de 10 años falleció el domingo 7 de diciembre tras presentar un fallo multiorgánico en la colonia Benito Juárez. Vecinos del sector manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que el deceso estuviera relacionado con una presunta rickettsiosis.

Tras lo ocurrido, habitantes de la colonia solicitaron fumigar el sector para evitar otros casos, de igual forma, expresaron su inquietud por la presencia de perros en situación de calle, al considerar que podrían representar un riesgo sanitario para la comunidad.

