Mujer es Atacada con Cuchillo por su Pareja en Cantina de Saltillo

Una mujer que se encontraba ingiriendo bebidas embriagantes en una cantina ubicada al sur de Saltillo, sobre la avenida Felipe Berriozabal, cuando repentinamente, su pareja la atacó con un cuchillo y la dejó herida.

Compañeras de la mujer la trasladaron al Hospital General de Zona Número 1 del IMSS donde es reportada como grave debido a las lesiones producidas por el cuchillo, el cuál fue incrustado en el cuerpo de la víctima.

Mujer es Atacada con Cuchillo por su Pareja en Saltillo; Se Encuentra Grave en el Hospital.

Tras la agresión, el presunto responsable huyó del luga. Se informó que las corporaciones de seguridad ya cuentan con datos que permitirían su identificación, por lo que se mantienen operativos de búsqueda. El hombre es buscado por intento de feminicidio.

Muere hombre acuchillado en Gómez Palacio

Un hombre de 61 años perdió la vida la tarde del domingo 28 de diciembre, luego de permanecer hospitalizado a consecuencia de un ataque con arma blanca ocurrido semanas atrás en el fraccionamiento Bosque Real en Gómez Palacio.

De acuerdo con la información recabada, la agresión se registró a mediados de noviembre tras una discusión entre vecinos, en la que la víctima resultó lesionada con un cuchillo. El presunto responsable fue detenido por autoridades municipales y quedó a disposición de las instancias correspondientes.

