Muere Hombre de la Tercera Edad Luego de Ser Atacado con un Arma Blanca en Gómez Palacio

La tarde de este domingo 28 de diciembre, perdió la vida Jesús Eduardo Guerra Lazarino de 61 años luego de que había sido atacado con un arma blanca en el Fraccionamiento Bosque Real de Gómez Palacio, el pasado 14 de noviembre.

Aquella noche de noviembre a las 23:00 horas, Jesús se encontraba en el exterior de su domicilio con varios sujetos ingiriendo bebidas alcohólicas cuando de manera repentina, comenzó una discusión por problemas vecinales donde Ernesto Alonso "N" sacó un cuchillo de sus bolsillo, ocasionándole lesiones a Jesús Eduardo.

Agentes de la Policía Municipal atendieron el reporte y realizó la detención de Ernesto Alonso "N" mientras que Jesús Eduardo fue trasladado a la Clínica 46 del IMSS donde recibió atención médica, sin embargo, este domingo se informó que el hombre falleció. El agresor se encuentra internado en el penal de Durango.

Joven de 18 años resulta herido con arma blanca en ejido San Alberto

El pasado 24 de noviembre, un joven de 18 años fue atacado con un arma blanca en el ejido San Alberto. José Eladio Rojas Acosta resultó herido en la costilla y la cadera después de asistir a un baile. Los hechos ocurrieron durante la madrugada cuando la víctima se disponía a retirarse del lugar.

Según el reporte, dos sujetos no identificados, interceptaron al joven y a sus acompañantes a la salida del evento cuando los agresores comenzaron a atacarlos física y verbalmente. El hombre recibió dos heridas de arma blanca por lo que trasladado al Hospital General de Gómez Palacio donde recibió atención médica.

