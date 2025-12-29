Muere Mujer al Volcar en Carretera de Tlahualilo

La mañana de este domingo 28 de diciembre, una mujer perdió la vida luego de que la camioneta donde iba a bordo sufrió una volcadura en el municipio de Tlahualilo, Durango.

La camioneta era conducida por Juan Carlos "N" que iba en la carretera de Gómez Palacio a Jiménez en el kilómetro 61. Su sobrino, Blas, quien también iba a bordo de la unidad, comentó a las autoridades que en un momento determinado, su tío, perdió el control del vehículo y terminó volcándose dando varias vueltas, para terminar 12 metros de distancia fuera de la vialidad.

Noticia relacionada: Muere Mujer en Accidente Volcadura en Carretera Gómez Palacio-Jiménez

Ante esta situación, el conductor de la camioneta quedó en calidad de detenido y puesto a disposición de las autoridades correspondientes. El cuerpo de la mujer fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para su necropsia de ley.

Dos Personas Mueren en Volcadura sobre la Carretera Saltillo-Monclova

Dos personas perdieron la vida tras un aparatoso accidente registrado el domingo 21 de diciembre en la carretera Saltillo-Monclova. El percance ocurrió a la altura del kilómetro 85, donde un vehículo salió del camino y terminó volcado varios metros fuera de la cinta asfáltica.

Accidente Volcadura Deja Dos Personas Sin Vida en Carretera Saltillo-Monclova.

De acuerdo con las indagatorias, el automóvil habría perdido el control por el exceso de velocidad. Al arribar los cuerpos de emergencia, se confirmó el fallecimiento de un hombre y una mujer, cuyos cuerpos fueron localizados a varios metros de la unidad.

Historias recomendadas: