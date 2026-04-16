Menor es Apuñalada por Compañera Durante Receso en Escuela de Gómez Palacio

Una menor de 13 años resultó herida con un arma blanca cuando una compañera la atacó durante el receso. Esto ocurrió en la Secundaria Centenario de Gómez Palacio.

La mañana de este 16 de abril, corporaciones policiacas se movilizaron a la Secundaria Centenario de Gómez Palacio, luego de que una alumna atacó a una de sus compañeras con un arma blanca, lo que generó preocupación entre estudiantes, docentes y padres de familia.

De acuerdo con los primeros informes, las menores tenían conflictos previos y, al momento de discutir, una de ellas sacó el objeto con el que la hirió, generándole lesiones en ceja, nuca y brazo. Después del incidente, personal escolar intervino de inmediato y se solicitó apoyo de las autoridades correspondientes.

El Subsecretario de Educación en la región Laguna de Durango, Ulises Adame, informó que la alumna agresora tendrá que ser transferida a otra institución educativa, con el fin de garantizar su derecho a continuar con sus estudios, así como la seguridad dentro del plantel.

Por su parte, los familiares de la estudiante lesionada solicitaron una investigación exhaustiva sobre los hechos, ya que consideran que este tipo de ataques representan un riesgo para toda la comunidad estudiantil y requieren medidas preventivas más estrictas.

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