Muere Ciclista Atropellado por Vehículo en Bulevar Mieleras de Torreón

La tarde de este 5 de mayo del 2026, un ciclista perdió la vida en la intersección de la carretera Torreón-Matamoros y bulevar Mieleras, en Torreón, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades en la zona.

El occiso, identificado como Lauro Antonio, de 45 años, fue impactado por un vehículo color gris, lo que le provocó un fuerte golpe en la cabeza, perdiendo la vida en el lugar debido a la gravedad de las lesiones.

El conductor del vehículo, identificado como Jesús “N”, fue detenido en el sitio y quedó a disposición de las autoridades competentes, quienes se encargarán de iniciar las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades.

Al lugar arribaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), así como peritos, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo. Posteriormente, fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la realización de la necropsia de ley.

Noticia relacionada: Muere Ciclista de la Tercera Edad Después de Chocar Contra Motociclista en Torreón

Muere ciclista al chocar contra motocicleta en Torreón

La Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) informó sobre el fallecimiento de Cecilio Mena, de 75 años, quien murió en la clínica 16 del IMSS luego de un accidente mientras circulaba en bicicleta en la colonia Luis Echeverría, en Torreón.

El percance ocurrió cuando una motocicleta le cerró el paso y lo impactó, provocando su caída. El motociclista fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público. El cuerpo fue trasladado al SEMEFO para la necropsia de ley. Este caso representa la quinta víctima por accidente vial en lo que va de 2026.

Historias recomendadas: