Muere Empresario Sergio Verduzco por Impacto de Bala en Saltillo; FGEC Investiga el Caso

La noche de este 16 de diciembre del 2025, el empresario Sergio Verduzco fue localizado sin vida al interior de su domicilio, en el Fraccionamiento Residencial Quinta Real, al norte de Saltillo. Trascendió que su cuerpo presentaba un impacto de arma de fuego.

El hecho provocó una movilización policiaca en la zona, aledaña al Bulevar Eulalio Gutiérrez, hasta donde arribaron agentes del Ministerio Público y de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) para realizar las primeras investigaciones.

El delegado de la FGEC, región Sureste, Julio César Loera, informó que se revisaron los videos de las cámaras de seguridad del interior y exterior de la casa; asimismo, se realizaron entrevistas y pruebas de rodizonato de sodio a tres trabajadores, las cuales resultaron negativas.

Sin embargo, dicha prueba dio positivo en las manos del empresario; asimismo, en el arma solo se encontraron sus huellas. No obstante, la FGEC continuará investigando el caso para descartar cualquier hipótesis alrededor de estos hechos.

¿Quién era el empresario Sergio Verduzco?

Sergio Verduzco Rosán fue un reconocido empresario originario de Saltillo, Coahuila, cuya trayectoria dejó una huella importante en el desarrollo económico y educativo de la ciudad. A lo largo de su vida, se distinguió por su visión empresarial y su compromiso con el crecimiento urbano y social de la región.

En 1966 fundó Grupo Server, empresa dedicada a bienes raíces y construcción, desde la cual impulsó diversos proyectos que contribuyeron al crecimiento de Saltillo. Su trabajo fue clave para la llegada de más empresas a la ciudad, fortaleciendo su desarrollo económico.

Además de su labor empresarial, Sergio Verduzco Rosán fue un importante promotor del ámbito educativo y cultural. Destacó por impulsar la llegada de instituciones como la Alianza Francesa y la Universidad Iberoamericana, ampliando la oferta académica y cultural para las nuevas generaciones en Saltillo.

