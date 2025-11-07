Multan a Bar con 1 MDP por Meter a Caballo para Darle Bebidas Alcohólicas en Coahuila

El Bar Oklahoma, ubicado al norte de Saltillo, recibió una multa de 1 millón de pesos por ingresar y alcoholizar a un caballo durante un evento nocturno.

La Procuraduría de Protección al Ambiente, junto con la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC), atendieron diversas denuncias ciudadanas sobre el hecho, ocurrido a finales de septiembre, el cual quedó registrado en varios videos difundidos en redes sociales, donde rápidamente generó polémica e indignación.

En las grabaciones se observa cómo un caballo se encuentra dentro del establecimiento, rodeado por clientes que se toman fotografías y le ofrecen bebidas alcohólicas, aparentemente como parte de una dinámica del lugar.

La situación desató fuertes críticas de defensores y protectores de fauna en Coahuila, quienes presentaron denuncias por maltrato animal y por la violación a la Ley de Protección de los Animales, ya que en la entidad está estrictamente prohibido el uso de animales en espectáculos o actividades recreativas.

Las autoridades ambientales informaron que además de la multa económica, se evaluará la posibilidad de imponer sanciones administrativas adicionales al establecimiento por incumplir la normativa vigente.

Noticia relacionada: Rescatan a Caballo Abandonado y Deshidratado en Torreón

Video: Rescatan a Caballo Deshidratado en Torreón

Meten a caballo a bar para darle bebidas alcohólicas en Saltillo: ¿Qué pasó?

Durante el mes de septiembre, diferentes videos circularon a través de redes sociales donde se puede ver a un caballo al interior del bar mientras el lugar se encontraba lleno de asistentes. El animal caminó entre las mesas, fue acariciado por varias personas que aprovecharon para tomarse fotografías y, en una de las escenas que más causó indignación, se observa cómo le dan bebidas alcohólicas para que beba.

Historias relacionadas: