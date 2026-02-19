Padres Buscan Cumplir Sueño Póstumo de su Hija con Quinceañera en Torreón, Coahuila

La familia de Luna Camila Gallegos González busca cumplir el sueño póstumo de la menor, quien anhelaba celebrar su quinceañera y pasear en una limosina.

Luna fue una niña alegre y amorosa, profundamente querida por su familia. Soñaba con festejar sus quince años rodeada de sus primos y amigos, y disfrutar de ese momento especial junto a las personas que más quería.

La menor falleció a causa de cáncer el pasado 1 de octubre de 2023, dejando un profundo vacío entre sus seres queridos. Este próximo 1 de marzo de 2026 estaría cumpliendo quince años.

Vamos a hacerle sus XV como ella lo quería, claro, no esta presente, pero como ella lo hubiera deseado

A una semana de esa fecha, sus padres se preparan para honrar su memoria y cumplir el sueño que no pudo realizar en vida. Para ello, han organizado una misa en su honor el 1 de marzo a las 12:00 horas, a la que asistirán amigos y familiares.

Lidia, madre de Luna, mencionó que además de la ceremonia religiosa intentarán concretar el anhelado paseo en limosina. Durante el recorrido, las cenizas de la menor viajarán junto a sus amigos más cercanos.

Nosotros le prometimos eso, y nuestra idea es pasearla en limusina, claro, muy diferente a como quisiéramos

La limosina recorrerá las calles de la ciudad, llevando sus cenizas y a sus amigos, quienes la acompañarán simbólicamente en este último viaje. La familia espera que este acto sea un homenaje a la memoria de su hija y un recordatorio de la huella que dejó en la vida de todos quienes la conocieron.

