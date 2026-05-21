Poste de Luz Cae Sobre Camioneta con Conductor Adentro por Fuertes Vientos en Torreón

Derivado de las fuertes ráfagas de viento que se registraron en la Comarca Lagunera, un poste de luz cayó sobre una camioneta en el ejido El Perú en la ciudad de Torreón.

El peso del poste provocó que otro poste de energía eléctrica quedará ladeado y en riesgo de caer, además este accidente dejó a habitantes del ejido sin energía eléctrica. Según relató el propietario de la camioneta, Sergio Domínguez, él se encontraba al interior cuando repentinamente el poste cayó sobre la parte trasera del vehículo.

El afectado exigió a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la reparación de los daños, ya que los habitantes ya habían reportado este poste en riesgo de caer.

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Empresarios denuncian poste en riesgo de caer en Gómez Palacio

Empresarios de la zona industrial de Gómez Palacio denunciaron un poste de luz en riesgo de caer ubicado sobre el bulevar Armando del Castillo Frango y la calle Lerdo de Tejada.

De acuerdo a la consejería de CANACINTRA, Genoveva Puente, esta problemática lleva desde hace un año y aunque ya se ha notificado a Protección Civil y Comisión Federal de Electricidad, el poste no ha sido retirado.

Por su parte, la CFE se ha deslindado de darle solución a este problema, ya que argumentan que el poste no es de su propiedad. Debido a la alta tensión que tiene el poste, los empresarios temen una tragedia se presente en caso de que se cayera.

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