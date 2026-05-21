Se Desborda Pozo de Agua Saludable en Antigua Carretera Torreón-San Pedro

La tarde de este jueves 21 de mayo se registró un desbordamiento de agua en un pozo del proyecto Agua Saludable para La Laguna ubicado sobre la Antigua Carretera Torreón-San Pedro.

Al lugar acudieron autoridades de Protección Civil tanto del municipio como del estado, así como de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para controlar la fuga. De acuerdo con las autoridades, posiblemente la fuga se debió a que la bomba dejó de funcionar.

La coordinadora de Protección Civil en La Laguna de Coahuila, Claudia González, informó que se revisaron otros pozos para descartar otra fuga de agua. Personal del Conagua introdujo una bomba de agua sumergible para extraer el agua y poner en funcionamiento la bomba del pozo.

Fuga de aguas negras destruye pavimento en colonia Villa Zaragoza en Torreón

Habitantes de la colonia Villa Zaragoza en Torreón denunciaron que el cruce de la calle El Cedro y bulevar Monterreal se encuentra completamente dañado debido a una fuga de aguas negras que llevas meses sin ser atendida.

Señalaron que las aguas residuales ya destruyeron el pavimento y formaron un bache de grandes dimensiones en la zona. Varios vehículos han resultado afectados al caer en el hoyo, reportando daños en las llantas y la suspensión.

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A la problemática se suma la acumulación de basura que otros habitantes depositan en el sitio, lo que ha generado focos de infecciones y malos olores. Los vecinos indicaron que el área se ha convertido en un tiradero clandestino ante la falta de vigilancia.

Vecinos hicieron un llamado urgente a las dependencias correspondientes como servicios públicos municipales y SIMAS Torreón para que reparen la fuga y rehabilite la vialidad lo antes posible.

También solicitaron a la Policía Municipal mantener rondines de vigilancia en el cruce, con el fin de evitar que se siga tirando basura y sancionar a quienes sean sorprendidos contaminando el lugar.

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