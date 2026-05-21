Muere Motociclista Después de Chocar Contra un Poste en Saltillo

Cerca de las 13:00 horas, una tragedia ocurrió en la colonia San José de los Cerritos, poco después del cruce entre las calles Agua Grande y Camino Real en Saltillo, donde un motociclista perdió la vida luego de sufrir un accidente.

Según reportes de vecinos, en la motocicleta viajaban tres personas a exceso de velocidad. Presuntamente, debido a la grava sobre el camino, el conductor perdió el control de la unidad, lo que provocó que se impactaran y que el conductor terminara chocando contra un poste.

El joven de 18 años e identificado como Brayan "N" sufrió un fuerte impacto contra el poste, perdiendo la vida en el lugar. Los otros dos ocupantes resultaron lesionados, por lo que uno fue trasladado al Hospital General y el otro a la clínica 2 del IMSS.

Al lugar acudieron elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), personal forense y agentes de tránsito municipal, quienes tomaron conocimiento de los hechos y confirmaron que el joven ya no contaba con signos vitales.

Muere joven motociclista al derrapar en Lerdo

Un joven motociclista perdió la vida tras sufrir un accidente cuando circulaba sobre la carretera que conecta el ejido La Loma con Villa Juárez en Lerdo. El percance ocurrió durante la noche del 26 de abril, luego de que el conductor derrapó y cayó de la unidad.

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La víctima, identificada como Cristian “N”, de aproximadamente 26 años, murió en el lugar, mientras que un adolescente de 15 años que lo acompañaba resultó lesionado y fue trasladado para recibir atención médica.

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