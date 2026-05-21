Muere Joven Lesionada en Accidente entre Camión de Personal y Tren en Saltillo

Una joven de 20 años murió a causa de las lesiones que sufrió en el accidente entre un camión de transporte de personal y el ferrocarril, ocurrido el pasado 9 de abril en el cruce de las vías con el bulevar Vito Alessio Robles, al norte de Saltillo.

José Francisco Estrada, padre de Lesly, informó que su hija viajaba en el camión y resultó gravemente lesionada. Inicialmente fue ingresada al Hospital Muguerza y posteriormente trasladada al Hospital General de Zona Número 1 del IMSS, donde falleció la mañana de este miércoles 20 de mayo.

Durante el accidente, la joven sufrió fracturas en ambos brazos, contusión pulmonar, heridas en el rostro y las rodillas, así como una grave lesión en el estómago, por lo que se le practicó una ileostomía.

Muere Joven de 20 Años Después de Accidente entre Tren y Camión de Personal en Saltillo

El médico tratante informó al Ministerio Público que la joven ingresó al hospital con neumonía. Además, sufrió un paro cardiorrespiratorio dos días antes y este miércoles volvió a presentar otro, situación que finalmente le provocó la muerte.

Camión de personal choca contra el tren en Saltillo

La madrugada del 9 de abril se registró un fatal accidente entre un camión de transporte de personal y el tren en el cruce del bulevar Nazario Ortiz Garza y las vías del ferrocarril, al norte de Saltillo.

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De acuerdo con los reportes, el operador de la unidad intentó cruzar las vías antes del paso de la locomotora, pero el camión fue impactado por un costado y terminó volcado. En el lugar murió uno de los trabajadores, mientras que otra víctima perdió la vida horas después en el hospital debido a la gravedad de las lesiones.

Elementos de Bomberos, Cruz Roja y corporaciones de seguridad acudieron para auxiliar a los pasajeros y trasladarlos a distintos hospitales. Autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron las diligencias correspondientes.

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