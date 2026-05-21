Auxilian a Alumnas de Secundaria por Presunta Intoxicación Alcohólica en Saltillo

Dos alumnas de la escuela Federico Berrueto Ramón en Saltillo, fueron atendidas por presunta intoxicación alcohólica luego de sentirse mal durante la mañana de este jueves.

Las menores de 14 y 15 años, fueron localizadas por elementos de la Policía Municipal en el cruce de Ramos Arizpe y Cuauhtémoc. De acuerdo con los reportes, una de las estudiantes se encontraba inconsciente después de haber vomitado, mientras que la otra pedía ayuda.

Compañeros de las jovenes dieron aviso a la institución educativa y posteriormente, ambas fueron trasladadas al plantel para recibir atención médica.

Más tarde, socorristas trasladaron a las alumnas al Hospital Materno Infantil acompañadas por sus padres. Presuntamente, las menores consumieron bebidas alcohólicas fuera de la escuela antes de ausentarse de clases.

Estudiante de 14 años se intoxica luego de beber agua en Piedras Negras

El pasado 13 de enero, una estudiante de 14 años de la Secundaria Técnica No. 5 Pedro Feraz Santa Cruz fue hospitalizada en la Clínica 79 del IMSS, en Piedras Negras, luego de presentar síntomas de intoxicación tras ingerir agua en su casa.

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De acuerdo con el reporte, la menor comenzó a sentirse mal y estuvo a punto de perder el conocimiento, por lo que fue trasladada para recibir atención médica. La Fiscalía General del Estado (FGE) tomó conocimiento del caso.

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