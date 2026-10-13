Solo 37% de los Centros de Rehabilitación están Regularizados en Coahuila

En Coahuila se tienen identificados 430 centros de rehabilitación para personas con problemas de adicciones; sin embargo, únicamente 214 fueron verificados por las autoridades durante el último año y 160 cuentan con regularización, lo que representa el 37% del total registrado.

De acuerdo con el Diagnóstico de Salud Mental en Coahuila, elaborado con información de 2025, Saltillo concentra el mayor número de establecimientos identificados, con 58, seguido de Torreón, con 50, y Monclova, con 18.

El documento también expone los retos que enfrenta Coahuila para supervisar los establecimientos que brindan atención a personas con problemas de adicciones, así como para verificar que cumplan con las condiciones necesarias para operar y proporcionar servicios adecuados a sus usuarios.

Otro de los aspectos señalados en el diagnóstico es la necesidad de fortalecer la atención especializada para personas que consumen drogas. De acuerdo con el informe, solo el 9.9% de los consumidores actuales de estas sustancias reportó haber buscado ayuda mediante algún tratamiento.

Este indicador refleja la importancia de ampliar las opciones de atención y facilitar el acceso a servicios especializados, además de reforzar la supervisión de los centros de rehabilitación que operan en la entidad.