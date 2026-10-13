Seguridad

Solo 37% de los Centros de Rehabilitación están Regularizados en Coahuila

Saltillo encabeza la lista de establecimientos identificados que operan de manera irregular con 58

Solo 37% de los Centros de Rehabilitación Cuentan con Regularización en CoahuilaDe 430 centros de rehabilitación identificados en Coahuila, apenas 160 operan con regularización. Foto: N+

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