Tráiler en Movimiento se Incendia en Carretera de Lerdo

A primera hora de la mañana de este 3 de octubre del 2025, elementos del de Bomberos de la Ciudad de Lerdo, se movilizaron rápidamente hacia la carretera libre, a la altura de la comunidad de Sapioriz, para atender el reporte de un incendio en un tráiler en movimiento.

La unidad siniestrada, un tráiler de color rojo con placas federales, había salido desde el estado de Zacatecas y transportaba aproximadamente 35 toneladas de silo. Su destino final era la comunidad de Seis de Enero, también en Durango.

El fuego afectó principalmente la parte trasera de la caja del tráiler, consumiendo parte de la carga de silo y dañando severamente las llantas traseras. Gracias a la pronta intervención de los Bomberos de la Ciudad de Lerdo, el incendio fue controlado antes de que se propagara a la cabina o causara una pérdida total del tráiler.

El conductor de la unidad, identificado como Juan Antonio Hernández, de 34 años, resultó ileso y logró ponerse a salvo sin sufrir lesiones. Las autoridades correspondientes iniciaron las investigaciones para determinar las causas del siniestro, aunque no se descarta que un posible sobrecalentamiento en el sistema de frenos haya originado el fuego.

La mañana de este 3 de octubre del 2025, un vehículo estacionado en el Centro de Convenciones de Torreón se incendió repentinamente, generando alarma entre los presentes.

El incidente ocurrió cuando tres personas descendieron del vehículo para asistir a una exposición. Minutos después, notaron que el vehículo comenzó a emitir humo desde el motor, donde se originó el fuego, el cual se propagó rápidamente.

Guardias de seguridad intentaron sofocar las llamas con extintores, pero fue necesario el apoyo de los Bomberos de Torreón, quienes lograron controlar el incendio utilizando una máquina de ataque rápido. Elementos de la Policía Municipal acordonaron la zona para garantizar la seguridad.

