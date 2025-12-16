¿Cómo Va el Canto para Pedir Posada? Esto Se Dice Adentro y Afuera en la Letanía

Las posadas navideñas representan una tradición con profundas raíces en México, así como en varios países de Latinoamérica y ciertas regiones de España. Estas festividades populares funcionan como un acto cultural que recrea la búsqueda de alojamiento que José y María emprendieron antes del nacimiento de Jesús.

Aunque las celebraciones pueden mostrar variantes según la región, todas comparten un objetivo común: recordar la historia central de la Navidad y fomentar la unión comunitaria.

Entre lo que más destaca de las posadas es un canto tradicional que se organiza como un diálogo entre dos grupos, el cual simula la petición y la negación de refugio, en N+ te decimos cuál es y cómo va.

¿Por qué la canción de posada se divide entre los de adentro y los de afuera?

Para dar inicio a la posada, los participantes se dividen en dos bandos, lo que establece la mecánica del diálogo.

El primer grupo se conoce como los "peregrinos" o los que cantan afuera. Este grupo representa a José y María en su camino, y por ello, portan imágenes de los Santos

Peregrinos. También llevan velas y faroles, elementos que simbolizan su recorrido.

El segundo grupo se llama los "posaderos" o los que cantan desde adentro de la casa donde se realizará la fiesta. Estos participantes simulan ser los dueños de los mesones que rechazan a la pareja.

¿Cuál es la letra completa del canto para pedir posada navideña?

A continuación, te decimos la canción completa de la tradicional utilizada en las posadas, dividido según el rol de los participantes: peregrinos (afuera) y posaderos (adentro).

Letanía para pedir Posada navideña afuera (Peregrinos)

En el nombre del cielo, os pido posada, pues no puede andar mi esposa amada.

No sean inhumanos, tennos caridad que el Dios de los cielos se los premiará.

Venimos rendidos desde Nazaret; yo soy carpintero de nombre José.

Posada te pide, amado casero, por solo una noche, la Reina del Cielo.

Mi esposa es María, es Reina del Cielo y Madre va a ser del Divino Verbo.

Dios pague Señores, su gran caridad y los colme el cielo de felicidad.

Letanía para pedir Posada navideña adentro (Posaderos)

Aquí no es mesón sigan adelante yo no puedo abrir no sea algún tunante.

Ya se pueden ir, y no molestar porque si me enfado los voy a apalear.

No me importa el nombre déjenme dormir pues ya les he dicho que no voy a abrir.

Pues si es una reina quien lo solicita ¿cómo es que de noche anda tan solita?

¿Eres tú, José? ¿ Tu esposa es María? Entren peregrinos, no los conocía.

Dichosa la casa que alberga este día a la Virgen Pura, la hermosa María.

Peregrinos y posaderos cantan juntos (al abrir las puertas)

Entren Santos Peregrinos, Peregrinos, reciban este rincón, aunque es pobre la morada, la morada, os la doy de corazón.

Entren Santos Peregrinos, Peregrinos, reciban este rincón, aunque es pobre la morada, la morada, os la doy de corazón.

¿Qué sigue después de la canción de los peregrinos en una posada?

Una vez que se abre la puerta, ambos grupos, los peregrinos de afuera y los posaderos de adentro, entonan una estrofa final juntos. Este es el momento de la bienvenida y la unión.

El verso final invita a los Santos Peregrinos a entrar y recibir el rincón ofrecido, enfatizando que, aunque la morada pueda ser humilde o pobre, el ofrecimiento es sincero, dado "de corazón".

Después de este simbólico acto de acogida, la celebración continúa en el interior de la casa. Generalmente, la tradición incluye compartir alimentos, beber ponche, romper piñatas y repartir dulces, lo que busca incrementar el sentido de comunidad y convivencia entre las personas.

