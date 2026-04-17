Hacen Público el Archivo Personal de Elena Poniatowska en Exposición

Esta semana saldrá a la luz en una exposición en la Ciudad de México el archivo personal de la escritora y periodista mexicana Elena Poniatowska, del que forman parte una vieja máquina de escribir Smith Corona, fotos, cartas y documentos.

A Poniatowska, Premio Cervantes 2013 y activa a sus 93 años, no le gustó la idea de que quisieran realizar una exposición sobre su vida.

Según cuenta Alejandro Brito, director del Museo del Estanquillo, cuando los organizadores le propusieron el proyecto la escritora protestó:

"Si yo lo que he hecho toda mi vida es darle la voz a otros"

Exposición

La exposición, que aborda su trayectoria periodística y literaria, se inaugura el sábado en el museo fundado por Carlos Monsiváis, su gran amigo.

Entre las piezas expuestas está un escrito sobre fotografía de 1955 del muralista mexicano Diego Rivera, una carta del escritor Fernando del Paso e imágenes de innumerables entrevistas de Elena a personalidades que marcaron la vida artística, política y social en México, los últimos 70 años.

Elena Poniatowska

La escritora nació en 1932, en París, es descendiente del último rey polaco y llegó a México a los diez años.

Desde muy joven se interesó en el periodismo y la literatura. Entre sus obras más conocidas se encuentran: ‘Tinísima’, ‘Hasta no verte Jesús mío’, ‘Querido Diego te abraza Quiela’ y ‘Leonora’.

Parte de su trabajo quedó plasmado en las fotos de una cárcel donde entrevistó a estudiantes que eran presos políticos, luego de los sucesos de 1968, material que la nutrió para escribir 'La Noche de Tlatelolco'

Para su hijo Felipe Haro, director de la Fundación Elena Poniatowska Amor, la escritora escribió ese texto porque "le gustaba estar en la cárcel, le gustaban las historias" que encontraba ahí.

"Elena es una gran buscadora de historias", dijo.

Haro dijo que la familia recibió ofertas del extranjero por los archivos de su madre, pero ella desea que el acervo permanezca en México.

Señaló que para ello, la fundación necesita un espacio amplio y recursos para conservar la documentación de forma digna.

"Llevarse el archivo es llevarse la memoria" de un país, finalizó.

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Con información de AFP

LECQ