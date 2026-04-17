Mexicana Citlali Fabián Gana Premio a la 'Fotógrafa del Año 2026' en la Categoría de Creatividad

Por su trabajo Biha, historias de mis hermanas, así como su talento para combinar retratos con ilustraciones digitales, la mexicana Citlali Fabián fue reconocida como Fotógrafa del año 2026, del concurso anual de Sony.

En esta decimonovena edición de los reconocidos premios, el jurado valoró el trabajo de Fabián, artista visual de la comunidad indígena yalalteca.

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Tras ganar, la fotógrafa mexicana, quien superó a otros 10 aspirantes, dijo que "es un gran honor recibir este galardón (por esta) serie que está ligada a mi corazón y a mi gente".

Además del laurel, la mexicana se llevó un premio de 25 mil dólares y la oportunidad de presentar su trabajo en una muestra individual el próximo año en Londres.

¿De qué trata Biha, historias de mis hermanas, proyecto ganador de Citlali Fabián?

El proyecto Biha, historias de mis hermanas, de la mexicana avecindada en la capital británica, narra las historias de mujeres emblemáticas de comunidades indígenas de Oaxaca.

Fabián resaltó el impacto de las mujeres en distintos ámbitos: lingüística, arte y ecología, entre otras esferas elegidas por la fotógrafa.

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Con este reconocimiento, Citlali espera que su trabajo "ayude a difundir el increíble esfuerzo y la labor de las mujeres que participan en este proyecto. Son verdaderamente inspiradoras".

Las múltiples fotografías de las propuestas nominadas de este año, así como la exposición individual del ganador de 2025, Zed Nelson, estarán en muestra a partir del 4 de mayo, en el Somerset House de Londres.

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Con información de EFE

ICM