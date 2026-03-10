Muere Alfredo Bryce Echenique, Reconocido Escritor Representante del Boom Latinoamericano

La Casa de la Literatura Peruana y la Cátedra Vargas Llosa confirmaron hoy, 10 de marzo de 2026, la muerte del escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, uno de los últimos representantes del boom latinoamericano, a los 87 años de edad.

Lamentamos profundamente la partida del escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, una de las voces más representativas de la literatura peruana contemporánea. Su obra, que abarca novela, cuento, ensayo y memorias, dejó una huella significativa en varias generaciones de lectores.

Así lo indicó en redes sociales la Casa de la Literatura Peruana, que expresó sus condolencias a sus familiares, amistades y a la comunidad literaria que “hoy despide a uno de los narradores más destacados del país”.

Uno de los grandes escritores peruanos

Posteriormente, Alvaro Vargas Llosa, hijo mayor de Mario Vargas Llosa, manifestó en X su "enorme pesar" por la muerte de Bryce, al que calificó de "uno de los grandes escritores peruanos y de la lengua española de las últimas décadas".

"A sus lectores, a sus parientes, mi más sentido pésame. Su obra lo sobrevivirá, sin duda alguna", dijo.

¿Quién era Alfredo Bryce Echenique?

Bryce Echenique nació en Lima el 19 de febrero de 1939 y estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

Saltó a la fama tras obtener una mención honrosa en el premio Casa de las Américas de cuento de 1968 con su colección de relatos 'Huerto Cerrado'.

Fue autor de novelas como 'Un mundo para Julius', con la que obtuvo el Premio Nacional de Literatura en 1972, ‘El huerto de mi amada’, galardonada con el Premio Planeta en 2002.

Además de libros memorables como ‘La vida exagerada de Martín Romaña’ y ‘El hombre que hablaba de Octavia de Cádiz’, recordó la Casa de la Literatura Peruana.

Con información de EFE.

