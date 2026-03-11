Muere el Poeta Mexicano Luis Téllez, conocido como el ‘Pávido Návido’, a los 43 Años

Ha muerto este 11 de marzo a los 43 años el poeta Luis Téllez Tejeda, conocido en el mundo cultural como “Pávido Navido”. El fallecimiento del escritor y promotor cultural fue confirmado por la dirección Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM, así como por la Revista de la Universidad.

Literatura mexicana despide al “Pávido Návido”

Nacido en Naucalpan en 1983, estudió Lengua y Literaturas Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Destacó como uno de los principales divulgadores de la literatura infantil en México. Al respecto, la Revista de la Universidad escribió en X, antes Twitter:

“Descanse en paz Luis Téllez-Tejeda (1983-2026), también conocido como el Pávido Návido: poeta de lo pequeño y amoroso, del trajín cotidiano. También fue editor, cronista y promotor cultural”.

Por su parte, la FIL de Guadalajara emitió un comunicado donde expresó su pésame por la muerte del escritor: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Luis Téllez Tejeda (Pávido Návido) (1983–2026), escritor, poeta e investigador dedicado a la promoción de la lectura”.

Guionista, poeta, cronista y editor, Luis Téllez Tejeda colocó la cultura popular y la cotidianidad de la Ciudad de México en el centro de su obra. Desde la lucha libre a los rótulos de mercados, desde las telenovelas a los corridos, el “Pávido Návido” dio especial importancia en sus textos a estas manifestaciones.

Otro pilar de su carrera fue la divulgación de la literatura infantil. Además de dedicarse a la impartición de talleres para infancias, colaboró en instituciones como IBBY México y fue guionista para la barra infantil del Canal Once.

Como poeta, se le considera entre los principales autores mexicanos de la generación de los ochenta. Entre sus poemarios destacan Media tarde, Haikus del tianguis y Quise, que N+ eligió en 2024 como uno de los mejores libros del año.

Reproducimos a continuación tres poemas incluidos en el libro Haikús del tianguis:

Manta en la acera

con viejas herramientas

Y un GI Joe

...

Sordo crepitar

En un cazo de cobre

Los chicharrones

...

Varias canicas

Luchador de rebabas

Ojos de asombro

