El mexicano David Toscana resultó ganador del Premio Alfaguara 2026. El jurado, presidido por el mexicano Jorge Volpi, decidió otorgar el premio dotado de 175 mil dólares a la novela El ejército ciego.

El anuncio del vigésimo noveno Premio Alfaguara fue hecho desde el Ayuntamiento de Madrid y el fallo se transmitió en directo a través de Internet.

Durante el anuncio se mencionó la importancia de premiar el español en un momento en que el idioma es motivo de persecución en Estados Unidos.

El premio fue creado por la editorial española en 1965 y se entregó en una primera etapa hasta 1972. El premio volvió en una segunda etapa a partir de 1998, donde ha consolidado su prestigio en el ámbito del castellano.

El Premio Alfaguara ha sido ganado por autores como Eduardo Sacheri, Laura Restrepo y Juan Gabriel Vásquez. Además de David Toscana, cuatro mexicanos han obtenido el galardón: Xavier Velasco, Jorge Volpi, Guillermo Arriaga y Elena Poniatowska.

¿Quién es David Toscana, ganador del Premio Alfaguara 2026?

David Toscana, nacido en Monterrey en 1961, es conocido por novelas como El último lector y El peso de vivir en la Tierra, esta última fue galardonada en 2023 con el Premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, que el propio autor peruano consideró una de las mejores novelas del idioma.

Durante la conferencia de prensa, David Toscana dijo que “las novelas piensan por sí solas” y que no considera necesario “inyectarle de manera mañosa ciertos conflictos contemporáneos” a un libro, pues este habrá de reflejarlos naturalmente.

El escritor regiomontano admitió en la rueda de prensa que cuenta con una novela previa llamada El ejército iluminado, donde un grupo de niños con síndrome de Down buscan recuperar Texas, arrebatado a México por Estados Unidos.

Para su edición XXIX, el Premio Alfaguara recibió 1140 manuscritos provenientes de todo el mundo. La novela ganadora, El ejército ciego, llegará a las librerías de todo el orbe del idioma el 26 de marzo del 2026.

