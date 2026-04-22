Sindicato Nacional de Restauradores del INAH Denuncian Abandono tras Balacera en Teotihuacán

Integrantes del Sindicato Nacional de Restauradores del INAH denunciaron que la balacera en Teotihuacán sería “consecuencia” de la “desatención presupuestal” a la cultura en México. En un comunicado denuncian que el cuidado de los bienes culturales, como son las zonas arqueológicas, recae en sus trabajadores, muchas veces sin presupuesto.

Los trabajadores afirman que la reducción presupuestal afecta a la vigilancia de las zonas arqueológicas.

Exigen al gobierno que se restituya el presupuesto asignado a cultura.

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Sindicato de Restauradores del INAH denuncia abandono presupuestal

En un escrito dirigido a Claudia Sheinbaum y a Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura, el Sindicato de Restauradores del expresó su pesar por la balacera ocurrida el 20 de abril en la Pirámide de la Luna, en Teotihuacán. Los trabajadores adscritos al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) externaron su pésame a los familiares de las víctimas.

Además, denunciaron que este siniestro también es resultado del abandono el sector cultural. Al respecto el comunicado señala:

“Desde nuestros espacios de trabajo tenemos la obligación de nombrarlo: lo ocurrido el 20 de abril no es un hecho aislado, es la consecuencia de años de desatención presupuestal al sector cultura”.

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Entre otras carencias, los trabajadores señalaron que la reducción del presupuesto asignado a la cultura ha derivado en el adelgazamiento de la plantilla dedicada a la seguridad:

“La reducción sostenida del presupuesto ha significado menos plazas de custodia, equipo de revisión retirado o en desuso en los accesos”.

Denuncian que no se puede cuidar el patrimonio cultural sin presupuesto

Además, los restauradores sindicalizados denuncian que las carencias presupuestales imposibilitan el cuidado de los bienes culturales, incluidas las zonas arqueológicas:

“El cuidado de los bienes culturales y, sobre todo, de las personas en su entorno, se sostiene en el trabajo de custodios, restauradoras y restauradores, personal de mantenimiento, de vigilancia, de investigación y de servicios”.

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Y añaden: “Sin presupuesto, sin plazas, sin equipo y sin condiciones laborales dignas, ese trabajo se vuelve inviable, con consecuencias sobre las herencias culturales y, lo más importante, sobre la comunidad usuaria”.

Los integrantes del Sindicato Nacional de Restauradores del INAH finalizan el comunicado con un llamado al gobierno para restituir el presupuesto para cultura. Además piden que se cumplan los compromisos previamente contraídos con los trabajadores del sector.

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