Alex Zanardi, Expiloto de F1 y Campeón Paralímpico, Fallece a los 59 Años
N+
En un comunicado difundido a través de la asociación benéfica que fundó, su familia indicó que Zanardi murió de manera repentina, pero también en paz
COMPARTE:
El piloto italiano de automovilismo Alex Zanardi que se convirtió en campeón paralímpico de ciclismo luego de perder ambas piernas en un accidente, falleció el viernes por la noche a los 59 años anunció este sábado su familia.
Su familia indicó en un comunicado difundido a través de la asociación benéfica que fundó, Obiettivo3, que Zanardi falleció "de forma repentina", pero también "en paz, rodeado del amor de su familia y amigos".
Su muerte ocurre seis años después de que el cuatro veces campeón paralímpico sufriera un segundo grave accidente en junio de 2020, cuando su bicicleta adaptada chocó contra un camión que circulada de frente en una competencia en la Toscana.
Previamente Zanardi corrió en Fórmula 1 para Jordan, Minardi y Lotus a principios de la década de 1990, para pasar después al campeonato CART en Estados Unidos, donde en 1997 y 1998 fue campeón de la serie.
En 1999 regresó a la Fórmula 1 con Williams antes de volver a la CART.
Accidente
En 2001, en el circuito de Lausitzring, en Alemania, Zanardi estuvo a punto de morir en un terrible accidente, tras el cual le amputaron ambas piernas.
Tras un trompo su auto se quedó parado en medio de la pista y fue embestido por otro vehículo a más de 300 km/h.
Pese a ello, el deportista nacido en Bolonia en 1966, se convirtió en una de las figuras más conocidas del deporte paralímpico, ganando dos medallas de oro en los Juegos de Londres 2012 y otras dos en Río cuatro años más tarde.
Giorgia Meloni, la primera ministra de Italia, destacó a Zanardi como "un gran campeón y un hombre extraordinario, capaz de convertir cada prueba de la vida en una lección de coraje, fuerza y dignidad".
En tanto Cordiano Dagnoni, presidente de la Federación Italiana de Ciclismo, aseguró que Zanardi transformó la cultura de su país, “llevando alegría y felicidad a quienes tuvieron la fortuna de conocerle, y esperanza a tantos en Italia y en todo el mundo".
Dagnoni agregó que este fin de semana en homenaje al deportista, se guardará un minuto de silencio en las carreras.
Con información de AFP
LECQ