Allan Saint-Maximin, Jugador del América, Denuncia Racismo contra sus Hijos

El delantero del América, Allan Saint-Maximin, denunció que sus hijos sufrieron racismo y advirtió que "cometieron un error" quienes se atrevieron a meterse con ellos.

El problema no es el color de tu piel, es el color de tus pensamientos. Ser atacado, no es un problema, crecí, aprendí a luchar contra los ataques, ya sean ocultos o frontales. Pero hay una cosa que nunca toleraré, es que se metan con mis hijos

A través de redes sociales, el futbolista francés enfatizó que su prioridad es luchar para asegurarse que los menores sean respetados y amados, independientemente de "su color de piel".

El odio y la discriminación no tienen cabida en nuestra sociedad

Un mundo mejor

Para Saint-Maximin, es importante que la gente entienda que cada ser humano "es único y precioso", y que el respeto y la dignidad son esenciales.

Quiero que mis hijos crezcan en un mundo donde puedan ser ellos mismos y no tengan que lidiar con comportamientos absurdos e insignificantes que solo están destinados a destruir y dividir.

Y advirtió que quienes se metieron con sus hijos "cometieron un error", pues siempre luchará para proteger a su familia "y no hay persona o amenaza que me asuste. La única persona en esta tierra que me asusta es Dios".

Con información de N+

ICM