América vs Pumas ¿Quién Es el Árbitro que Pitará el Partido de la Liga MX 2025?

Sin duda que el partido que más llama la atención en la Jornada 11 del Torneo Apertura 2025 es el América vs Pumas, que se disputará en el Estadio Ciudad de los Deportes de la CDMX. Será un duelo que sacará chispas y que ya comenzó a generar polémica.

Y es que la directiva del club América apenas expuso su molestia por el arbitraje de Fernando Hernández en la Jornada 10, cuando enfrentaron al Atlético San Luis. De hecho, trascendió que se interpondrá una queja ante la Comisión de Árbitros.

Noticia relacionada: Atlético San Luis vs América, Zendejas se Viste de Héroe y le da el Triunfo a las Águilas

Las quejas de las Águilas, luego del triunfo por 1-0 ante los potosinos, se centraron en que el silbante no recurrió al VAR para revisar jugadas de supuestas faltas del portero Andrés Sánchez sobre Rodrigo Aguirre y Raúl Zúñiga.

Así que antes del partido América vs Pumas los ojos estaban puestos en la designación del juez central, debido a la importancia que reviste este duelo y lo complicado que se prevé el ambiente en la cancha por la rivalidad existente entre los clubes.

Y justo este viernes 26 de septiembre, la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol ha tomado la decisión sobre quién impartirá justicia en la cancha, asi como los árbitros auxiliares.

Video: Cristóbal Ortega, Leyenda del Club América, Esta es su Historia y Logros

América vs Pumas: ¿Qué árbitro fue elegido para pitar en este partido?

El juez central que fue elegido para pitar y sancionar el partido América vs Pumas en el Estadio Ciudad de los Deportes es el mundialista César Arturo Ramos, con amplia experiencia en juegos de relevancia a nivel nacional e internacional.

En las bandas será apoyado por los abanderados Alberto Morín y Marco Antonio Bisguerra. Mientras que en el VAR contará con la ayuda de Adonaí Escobedo y Edgar Magdaleno.

No es la primera vez que César Arturo Ramos imparte justicia en un clásico entre Águilas y Pumas. De hecho ya lleva cinco, en los que ha mostrado un total de 19 tarjetas amarillas y 4 rojas.

Se espera que el partido América vs Pumas, pactado para este sábado 27 de septiembre a las 21:05 horas, sea de alta tensión. Por ello es que la Comisión de Árbitros decidió recurrir a uno de los silbantes más experimentados, al que no le tiembla la mano para sancionar las acciones que lo ameriten o a los jugadores que se excedan en el uso de la fuerza.

Historias recomendadas:

Con información de N+

RGC