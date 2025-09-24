Atlético San Luis vs América En Vivo Hoy: A Qué Hora Ver el Partido de la Jornada 10 Liga MX

La Jornada 10 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX está en curso. El pasado martes 23 de septiembre comenzó la actividad con cuatro partidos y este miércoles 24 continúa con cinco compromisos más. Uno de los que más llama la atención es el Atlético San Luis vs América, el cual dará por concluida la décima fecha del futbol mexicano.

Las Águilas visitan la cancha del Estadio Alfonso Lastras con la encomienda de regresar a la senda del triunfo, pues no han podido ganar en sus últimos dos cotejos. Pese a esto, los pupilos de André Jardine llegan a este partido en la cuarta posición de la tabla con 18 puntos. Por su parte, el cuadro potosino deberá emplearse a fondo para contener a uno de los mejores planteles de la Liga MX, pero llegan con la moral en alto tras haber goleado 1-4 a Santos en la Comarca Lagunera.

Atlético San Luis se ubica, previo al arranque de este compromiso, en la 12ª posición de la tabla con 10 puntos.

Posibles alineaciones para el Atlético San Luis vs América de la Jornada 10

Si América y Atlético San Luis no hacen modificaciones con respecto a la jornada anterior, esta podrían ser las alineaciones para este partido. En el caso de las Águilas, habrá al menos un cambio obligado debido a la lesión de Dagoberto Espinoza durante la Jornada 9.

Atlético San Luis: Andrés Sánchez, Román Torres, Robson, Eduardo Águila, Juan Sanabria, Óscar Macías, Sebastien Salles-Lamonge, Miguel García, Sebastián Bouquet, Benjamín Galdames y Joao Pedro.

América: Ángel Malagón, Kevin Álvarez, Sebastián Cáceres, Ramón Juárez, Cristian Borja, Israel Reyes, Alan Cervantes, Allan Saint-Maximin, Alexis Gutiérrez, Alejandro Zendejas y José Zúñiga.

¿A qué hora ver en vivo el Atlético San Luis vs América?

El Atlético San Luis vs América será uno de los duelos más atractivos de la Jornada 10 de la Liga MX y se disputará en territorio potosino. El Estadio Alfonso Lastras será la sede de dicho cotejo, el cual está programado para comenzar a las 21:00 horas (tiempo del centro de México).

