¿Partido América Femenil vs Washington Spirit Pasa En Vivo Gratis Hoy? Horario Final de Concacaf

Este sábado las Águilas pueden conseguir un doblete histórico, y si aún no sabes el horario ni dónde ver el partido del América vs Washington Spirit Femenil hoy 23 de mayo, en N+ te decimos si la Final de la Concacaf W Champions Cup 2026 (Copa de Campeones) pasa por un canal de TV en vivo gratis.

Recién el fin de semana pasado, el América Femenil de Ángel Villacampa venció al Monterrey en la Final de la Liga MX Femenil Clausura 2026, por eso en una nota te contamos cuántos títulos tiene el cuadro azulcrema, pues durante los últimos años jugaron varias finales, pero se quedaron en la orilla del campeonato.

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¿A qué hora juega el América Femenil vs Washington Spirit hoy, por la Final de Concacaf W 2026?

Ya hay horario definido para la Final de la Concacaf Champions Cup 2026 América vs Spirit. El partido se juega a las 19:30 horas (tiempo del centro de México) de este sábado 23 de mayo. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Hidalgo, recinto que alberga el "Final Four" de la competición femenina.

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La final se jugará a 90 minutos. En caso de que haya empate en el marcador se procederá a jugar una prórroga de dos tiempos extra (de 15 minutos cada uno). Si la igualdad persiste, se definirá al campeón por vía de los penales.

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¿Partido del América vs Washington Spirit Femenil pasa por un canal en vivo gratis hoy?

Si no sabes dónde ver al América Femenil hoy, debes saber que la transmisión de la Final de la Concacaf W Champions Cup solamente pasa por un canal de TV de paga, por lo que no será posible mirarlo por televisión abierta.

De cualquier forma, en las redes sociales oficiales del club mexicano puedes seguir el minuto a minuto de la final América vs Washington Spirit Femenil, donde por fin conoceremos a las nuevas campeonas de la Concacaf W Champions Cup 2026.

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