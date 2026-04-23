Atlas Cambia de Dueño: ¿Quién Será el Nuevo Propietario de los Rojinegros en la Liga MX?

A raíz del endurecimiento de la FIFA en torno a la multipropiedad, los dueños de más de un equipo en el fútbol mexicano han tenido que tomar decisiones. El Grupo Orlegi, que controla tanto al Santos Laguna como al Atlas FC, ya encontró comprador para los Rojinegros: se trata de José Miguel Bejos, empresario que ya tiene un pie en el deporte mexicano como dueño de los Pericos de Puebla en el beisbol.

Este jueves 23 de abril, la Asamblea General de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) aprobó la operación en su sesión ordinaria. Falta un paso más: la autorización de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA), sin la cual la transacción no quedará formalmente cerrada.

¿Cuándo toma el mando el nuevo dueño del Atlas?

El cambio no será inmediato. Orlegi se mantendrá al frente de la operación del club hasta el 30 de junio. A partir del 1 de julio, PRODI —el grupo empresarial de Bejos— asumirá el control de manera exclusiva. Ambas partes acordaron trabajar en conjunto durante ese período para que la transición sea ordenada.

Lo que Orlegi deja en Guadalajara

La salida de Orlegi no llega con las manos vacías. Durante su gestión, el club conquistó dos campeonatos de Liga MX consecutivos, los primeros en más de siete décadas, y desarrolló infraestructura deportiva como la Academia AGA.

Alejandro Irarragorri Gutiérrez, presidente del Consejo de Administración de Orlegi, describió así el proceso:

"Este proceso se condujo bajo criterios de diligencia, orden y transparencia, garantizando que la nueva propiedad cuente con las capacidades necesarias para dar continuidad al proyecto institucional y potenciar el desarrollo futuro de Atlas FC".

Sobre el sucesor al frente del club, Irarragorri Gutiérrez expresó confianza en la gestión que viene:

"Confiamos en que, bajo el liderazgo de José Miguel Bejos y su equipo, el Club continuará su evolución, en beneficio de su afición, de Jalisco y del fútbol mexicano".

Con información de N+

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RGC