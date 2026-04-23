Las autoridades locales desalojaron la clínica familiar número 64 del IMSS de Tequexquináhuac en Tlalnepantla, Estado de México, por un supuesto artefacto explosivo. Hasta el momento se desconoce el número de personas que fueron afectadas por este suceso.

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⚠️ Aviso Importante pic.twitter.com/OoVi9gOnzO — IMSS Edomex Oriente (@IMSSedomexote) April 24, 2026

Video. Así desalojaron la Clínica 64 del IMSS por Revisión en Tlalnepantla

Así se realizó el desalojo e inspección en inmediaciones de la clínica 64 del IMSS. Foto: N+

Equipos de seguridad resguardaron el inmueble y realizaron recorridos en busca del supuesto artefacto explosivo.

¿Qué dice el IMSS por el desalojo en la clínica 64?

⚠️ #IMSSEdomexOriente informa que, de manera preventiva, se activaron protocolos de seguridad en la UMF No. 64



Se realizó la evacuación y mantenemos coordinación con autoridades.



La atención médica se mantiene garantizada mediante el apoyo de unidades cercanas. — IMSS Edomex Oriente (@IMSSedomexote) April 23, 2026

A través de una tarjeta informativa, el IMSS informó que, de manera preventiva, se activaron protocolos de seguridad en la UMF No. 64.

La dependencia confirmó que se realizó la evacuación y que se mantendrán en coordinación con autoridades.

¿Hay servicio en la clínica 64 del IMSS tras desalojo?

El IMSS dio a conocer que tras el desalojo de la clínica 64 y la duda de derechohabientes: "La atención médica se mantiene garantizada mediante el apoyo de unidades cercanas".

Se aseguró que las actividades se reanudan, pues las autoridades no encontraron riesgos para los pacientes.

¿Cómo se enteraron las autoridades de la amenaza de bomba en la clínica 64 del IMSS?

Los servicios de emergencia desalojaron la clínica familiar número 64 del IMSS de Tequexquináhuac en Tlalnepantla, Estado de México, tras el reporte anónimo de un supuesto artefacto explosivo.



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