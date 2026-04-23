Sheinbaum Confirma Propuesta de Roberto Lazzeri como Nuevo Embajador de México en EUA

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó en su mañanera de hoy, 23 de abril de 2026, la propuesta de Roberto Lazzeri como Embajador de México en Estados Unidos.

Mencionó que la designación de Lazzeri requiere el aval del gobierno estadounidense, como parte del protocolo diplomático, en N+ te compartimos su perfil: ¿Quién Es y Qué Estudió Roberto Lazzeri Montaño, Propuesto para Embajador en EUA?.

"Trascendió que estamos proponiendo a Roberto Lazzeri como embajador de EUA, tiene que seguir todo un procedimiento, apenas se tiene que enviar a EUA y ver si acepta esto", explicó la mandataria.

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Sheinbaum comparte trayectoria de Roberto Lazzeri

Destacó que Lazzeri trabajó varios años en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), donde colaboró con Rogelio Ramírez de la O, además enfatizó que:

Fue designado en Nacional Financiera, donde impulsó el acceso al crédito.

Tiene experiencia en la relación México-Estados Unidos.

Cabe señalar que la Embajada de México en Estados Unidos es una de las representaciones diplomáticas más relevantes del país, debido a la agenda compartida en temas como comercio, migración y cooperación económica.

Por su parte, la titular del Ejecutivo Federal también destacó la labor de Esteban Moctezuma, quien ha encabezado la representación diplomática. Señaló que continuará colaborando en temas específicos, como negociaciones en materia de transporte y gestión para la apertura de la frontera al ganado ante el problema del gusano. barrenador

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