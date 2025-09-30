Barcelona vs París SG: ¿Cuándo y a Qué Hora es el Partido de la Champions League 2025?

Este miércoles 1 de octubre continúa la Jornada 2 de la Champions League 2025 y el platillo futbolero más llamativo es el partido Barcelona vs París Saint-Germain, que se disputará en la casa del equipo blaugrana.

Tanto el Barcelona como el París SG llegan en igualdad de condiciones, luego de ganar en la fecha 1 del torneo continental de clubes. El equipo español superó 2-1 al Newcastle, mientras que el club francés goleó 4-0 al Atalanta.

No está de más señalar que ambos clubes son candidatos al título de la Champions League, sobre todo por el ritmo que han tomado en el arranque de la nueva temporada de futbol.

El Barcelona ha tomado el liderato de LaLiga española de futbol, luego de 7 jornadas. El equipo azulgrana suma 19 puntos y supera por uno al Real Madrid.

Y el París SG también está en la cima de la Ligue 1 con 15 unidades (aunque el Olympique de Lyon tiene los mismos puntos pero un porcentaje de goleo más bajo).

Barcelona vs París SG: Posibles alineaciones del partido de Champions

Si no se presentan cambios de última hora, por ajustes tácticos o lesiones durante el calentamiento, ambos equipos pueden saltar a la cancha con las siguientes alineaciones:

Barcelona: Wojciech Szczęsny, Jules Koundé, Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Frenkie De Jong, Pedri, Dani Olmo, Lamine Yamal, Marcus Rashford y Ferran Torres.

París SG: Lucas Chevalier, Achraf Hakimi, Illya Zabarnyi, Willian Pacho, Nuno Mendes, Warren Zaire-Emery, Vitinha, Fabián Ruiz, Kang-In Lee, Gonçalo Ramos y Bradley Barcola.

Barcelona vs París SG: ¿Cuándo y a qué hora es el partido de Champions?

El partido Barcelona vs París Saint-Germain, correspondiente a la Jornada 2 de la Champions League 2025 se llevará a cabo en el Estadio Olímpico de Montjuic.

La cita para que ruede el esférico es a las 13.00 horas, tiempo del centro de México, de este miércoles 1 de octubre.

Champions League 2025: ¿Qué otros partidos hay en la Jornada 2?

Estos son los partidos de la Jornada 2 de la Champions League que se disputan este miércoles 1 de octubre:

Qarabag vs Copenhague a las 10:45 horas

Unión Saint-Gilloise vs Newcastle a las 10:45 horas

Barcelona vs París Saint-Germain a las 13:00 horas

Mónaco vs Manchester City a las 13:00 horas

Arsenal vs Olympiacos a las 13:00 horas

Bayer Leverkusen vs PSV Eindhoven a las 13:00 horas

Villarreal vs Juventus a las 13:00 horas

Nápoli vs Sporting de Lisboa a las 13:00 horas

Borussia Dortmund vs Athletic Club a las 13:00 horas

