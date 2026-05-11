Final de la Concachampions 2026 Cambia de Horario; Cuándo y a Qué Hora Juegan Toluca vs Tigres

Una vez más el futbol mexicano será mandamás de la CONCACAF Champions Cup. Toluca y Tigres amarraron su boleto a la gran final del certamen, asegurando una plaza más para la Liga MX en la próxima edición del Mundial de Clubes de la FIFA en 2029. Estos dos equipos, que fueron eliminados de la Liguilla del Clausura 2026 el pasado fin de semana, ya se preparan para el partido que definirá al campeón de la Concachampions, el cual cambió de horario.

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Este lunes 11 de mayo la CONCACAF anunció que el partido por el título se moverá de hora, mas no de fecha. El duelo estaba originalmente pactado para las 17:00 horas, tiempo del centro de México, pero ha sido modificado para las 18:00 horas, es decir una hora más tarde. El cotejo está programado para disputarse el sábado 30 de mayo, en el Estadio Nemesio Diez de Toluca.

Toluca y Tigres buscan un boleto al Mundial de Clubes

El ganador de la gran final de la Concachampions 2026, la cual se disputa a partido único entre Toluca y Tigres, será coronado campeón regional de clubes y asegurará su clasificación para la próxima edición de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA en 2029, además de la Copa Intercontinental de la FIFA 2026. El cupo a la Copa Mundial de Clubes de la FIFA representa uno de los cuatro lugares asignados a CONCACAF, con Cruz Azul ocupando ya una de esas plazas tras haberse proclamado campeón de la CONCACAF Champions Cup en 2025.

Recordemos que ambos equipos acaban de ser eliminados de la Liguilla del futbol mexicano. Toluca cayó ante Pachuca, mientras que Tigres perdió la eliminatoria contra Chivas, por lo que los dos clubes llegarán al partido por el campeonato de la CONCACAF con más de dos semanas de descanso.

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DB