¿Te Interesa Una Camiseta que Usó Messi en Qatar 2022? Sotheby's Anuncia Subasta

Un paquete de seis camisetas que el astro argentino Lionel Messi usó durante el Mundial 2022 —celebrado en Qatar— será rematado en diciembre, anunció la casa de subastas Sotheby's este lunes 20 de noviembre de 2023, que además estimó su valor en más de 10 millones de dólares.

La estrella del futbol argentino usó estas camisetas durante los primeros tiempos de los partidos de la fase de grupos contra Arabia Saudita y México, así como en partidos de etapas posteriores del torneo contra Australia, Holanda y Croacia, y en la final contra Francia.

Argentina conquistó el mundial en Qatar bajo la batuta de Messi, que había participado en las cuatro copas del mundo anteriores.

