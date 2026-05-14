Celebran Concentración de Despedida en Irán para su Selección antes del Mundial

El miércoles se realizó una concentración de despedida para el Mundial en la Plaza de la Revolución en Teherán, donde asistieron miles de aficionados, pese a que persisten las dudas sobre si la selección podrá entrar a Estados Unidos y competir.

Los jugadores fueron aclamados por la multitud mientras pronunciaban discursos patrióticos y se presentaba el uniforme que lucirán en el torneo.

La selección seguirá sus preparativos en una concentración en Turquía la semana próxima.

Al respecto, el presidente de la Federación Iraní de Fútbol (FFIRI), Mehdi Taj, indicó a la televisión estatal:

"Esta es la mejor despedida de las últimas cuatro campañas para el Mundial. Los jugadores están con el pueblo, y el público defiende la dignidad, el honor y la fuerza ⁠del país. Sea cual sea el resultado, que la bandera de Irán ondee allí y sea defendida"

Ceremonia de despedida de la selección de Irán antes de su partida para el Mundial. Teherán. Mayo 13, 2026. Foto: Vía Reuters

En duda participación de Irán en el Mundial

Desde que Estados Unidos ‌e Israel comenzaron la guerra, lanzando ataques contra Irán a finales de febrero, la participación del país en el Mundial ha estado en duda.

A Taj se le negó la entrada a Canadá, país coanfitrión, ⁠para asistir al Congreso de la FIFA hace dos semanas, por su vinculación con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, lo que ha generado temor de que algunos miembros de la delegación iraní puedan tener complicaciones para entrar a Estados Unidos.

Del mismo modo que en Canadá, el IRGC está clasificado como "entidad terrorista" en Estados ‌Unidos ‌y Marco Rubio, secretario de Estado, ha asegurado que no se admitirá en el país a nadie relacionado a la organización.

Por su parte Irán ha puesto en manos de la FIFA, la responsabilidad de que los jugadores y los directivos del equipo puedan ingresar a Estados Unidos, donde la selección tiene previsto jugar sus tres partidos de la fase de grupos.

En tanto ‌Hedayat Mombeini, secretario general de la FFIRI, indicó a la televisión estatal, durante la concentración de despedida:

"Aún no hemos recibido nada en relación con los visados. Esperamos que se resuelva definitivamente ‌dentro de este plazo. La FIFA ha hecho promesas, y esperamos que esas promesas den sus frutos y que los jugadores reciban sus visados a tiempo"

La información de que a algunos jugadores de la selección de Irak se les había negado las visas para Estados Unidos, misma que fue desmentida rápidamente por la Casa Blanca y la Federación Iraquí de Fútbol el miércoles, aumentaron la preocupación iraní.

"Acabo ‌de enterarme de esa noticia también", agregó Mombeini.

"Espero que la FIFA intervenga (...) siempre hemos creído que el deporte debe estar separado de la política. Por ⁠eso, en mi opinión, la FIFA tiene el deber de intervenir y garantizar que se facilite la entrada a todos los miembros de todos los equipos del Mundial"

El 29 de mayo Irán se enfrentará a Gambia en un ‌partido de preparación para el Mundial en Antalya.

Mombeini precisó que para la concentración en Turquía, la FFIRI estaba organizando otro encuentro amistoso.

Historias recomendadas:

Con información de Reuters

LECQ