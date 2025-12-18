César Garza es el Nuevo Fichaje Europeo de Pumas: ¿Quién Es y Dónde Ha Jugado?

Con la espinita clavada por la mala temporada anterior, los Pumas trabajan a marchas forzadas para buscar refuerzos en todas sus líneas. Mientras se barajan varios nombres de fichajes rimbombantes, la directiva hizo oficial la llegada del futbolista César Garza.

Fue a través de sus redes sociales que la directiva del equipo de la UNAM dio a conocer la noticia de la llegada del mediocampista desde Europa:

¡Bienvenido César Garza a Pumas! Luces muy bien de azul y oro, tus nuevos colores, que debes portar con garra y mucho orgullo

Así que al menos ya se concretó un fichaje que llegará a revitalizar el medio campo del conjunto universitario. Otro nombre que se ha mencionado es el de Sebastián Cordova, que en las últimas temporadas ha vestido el uniforme de los Tigres de la UANL.

El interés por contratar a Sebastián Córdova es mucho, por lo que ya hubo acercamientos entre la directiva del equipo auriazul y el mediocampista mexicano. Sin embargo, como apuntan los expertos en fichajes, hay algunos obstáculos a sortear para que se concrete la llegada del mediocampista a Ciudad Universitaria.

¿Quién es César Garza, nuevo fichaje de Pumas llegado desde Europa?

Respecto a César Garza sabemos que es un mediocampista mexicano de 20 años y que llamó la atención de la directiva y el entrenador de los Pumas durante su reciente participación en el Mundial Sub-20 que se jugó en Chile.

César Garza fue parte de la Selección Mexicana que llegó hasta cuartos de final del Mundial Sub-20, donde cayó 2-0 ante su similar de Argentina. El mediocampista se lució junto a jugadores como Gilberto Mora (Xolos), Iker Fimbres (Monterrey), Amaury Morales (Cruz Azul), Obed Vargas (Seattle Sounders) y Yael Padilla (Chivas).

Canterano del Monterrey, debutó con el primer equipo en octubre del 2023, justo ante los Pumas. Luego de un año fue cedido a préstamo y salió del país con rumbo a Escocia, donde firmó contrato con el Dundee Football Club. Ahí estuvo a préstamo desde diciembre del 2024 y doce meses después vuelve a la Liga MX para defender la playera de los Pumas.

Hay que mencionar que los Pumas se encuentran en plena pretemporada: realizan trabajo físico en gimnasio y también en las playas de Acapulco, como se pudo saber a través de sus redes sociales. En el puerto guerrerense estarán varios días, antes de regresar a sus instalaciones del sur de la CDMX.

