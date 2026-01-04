Chivas Se Impone a Leones Negros y Queda Tercero en la Copa Pacífica Rumbo al Clausura 2026.

Chivas vino de atrás y se impuso 3-1 a Leones Negros y quedó en tercer lugar de la Copa Pacífica Centenario de la UdeG, cuyo título se llevó Monterrey este domingo 4 de enero.

Los dirigidos por el argentino Gabriel Milito se vieron sorprendidos apenas a los tres minutos de juego, cuando Juan Jesús Brígido puso en ventaja a los anfitriones. El duelo, que conmemoró los 100 años de la refundación de la Universidad de Guadalajara (UdeG), fue relativamente equilibrado en el primer tiempo.

Tanto el Rebaño Sagrado como los Melenudos dieron oportunidad a los jóvenes para ver su desempeño en el partido amistoso de preparación, rumbo al debut de la primera temporada de 2026.

El equipo rojiblanco estuvo abajo en el marcador durante casi toda la primera parte, aunque con mayor posesión de balón.

A la media hora del gol tempranero, y luego de varias jugadas por el centro, llegó el empate a cargo de Ricardo Marín. El 1-1 al minuto 37 fue un disparo de zurda, tras la asistencia de Miguel Gómez.

En la primera mitad, el Club Guadalajara probó diversos esquemas con ataques en el último tercio con Hugo Camberos y Leonardo Jiménez como carrileros. Ambos conjuntos probaron cuadros alternos.

El segundo tiempo fue de mayor control para Chivas. Apenas al arranque, Sergio Aguayo anotó el 2-1 al minuto 49, luego de un descuido de la zaga.

Un cuarto de hora más tarde, Yael Padilla sentenció el juego a favor del Guadalajara. La anotación al 62' ocurrió después de un pase de Ricardo Marín "El 4K", quien dejó prácticamente un penal en movimiento a su compañero.

Milito aprovechó la situación para dar más minutos a la mayoría de sus futbolistas.

Ahora Chivas se enfila al debut en el Clausura 2026 de la Liga MX, pues enfrentará el próximo sábado 10 de enero a Pachuca a las 17:00 horas en su primera disputa de local en el año.

La alineación del Rebaño

Oscar Whalley

Leonardo Jiménez (Jorge Guzmán al 46’) (Daniel Aguirre al 73’)

Miguel Gómez

Gilberto Sepúlveda (Ángel Chávez al 18’)

Miguel Tapias (Francisco Méndez al 63’)

Hugo Camberos (Brian Gutiérrez al 73’)

Samir Inda

Yael Padilla

Santiago Sandoval

Sergio Aguayo (Armando González al 63’)

Ricardo Marín (Gael García al 63’)

Historias recomendadas:

ASJ