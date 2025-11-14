¿Contra Quién Jugará México Sub-17 los Octavos de Final de Mundial 2025? Ya Hay Rival Confirmado

La Selección Mexicana Sub-17 sorprendió a propios y extraños al vencer en penales a su similar de Argentina en el partido de los Dieciseisavos de Final del Mundial de la categoría. Gracias a las grandes actuaciones del delantero Luis Gamboa, que anotó doblete, y de Santiago López, el portero mexicano, el combinado nacional se clasificó a los Octavos de Final, instancia en la que ya tiene rival.

Cabe recordar que México estuvo a punto de quedar eliminado en la Fase de Grupos, pues obtuvo su boleto a los Dieciseisavos de Final gracias a que el formato del certamen permitió que los ocho mejores terceros lugares de cada sector, avanzaran. Por su parte, Argentina logró terminar su grupo como líder, por lo que llegaba como favorito para el duelo que, al final, terminó con triunfo mexicano.

¿Contra quién juega México en los Octavos de Final del Mundial Sub-17?

México ya conoce a su rival para los Octavos de Final del Mundial Sub-17. El Tricolor se medirá a Portugal en dicha instancia, buscando un boleto a los Cuartos de Final.

Portugal fue segundo lugar del Grupo B y en la ronda de los Dieciseisavos de Final se impuso a Bélgica por marcador de 2 goles a 1.

