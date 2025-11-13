Aaron Judge Hace Historia: Repite Como MVP de la Liga Americana y Suma el Tercero de su Carrera

Aaron Judge continuó ampliando su legado en MLB al conquistar, por segundo año consecutivo, el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana, alcanzando así el tercer MVP de su carrera, anunció la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA).

Desde que la BBWAA entrega este galardón, en 1931, solo en 14 ocasiones un jugador había repetido en años consecutivos, pero nunca se había visto que sucediera simultáneamente en ambas ligas… hasta 2025, cuando Judge y Shohei Ohtani repitieron la hazaña en sus respectivas conferencias.

En la votación, Judge superó al receptor Cal Raleigh (Mariners) y al antesalista dominicano José Ramírez (Guardians), luego de obtener 17 votos al primer lugar y un total de 355 puntos. Raleigh terminó con 13 votos al primer puesto y 335 unidades, mientras que Ramírez ocupó la tercera posición.

El cañonero de los Yankees brilló de manera contundente: lideró MLB en porcentaje de embasarse (.457), slugging (.688), OPS (1.144), veces en base (310), bases por bolas intencionales (36) y fWAR (10.1). También encabezó la Liga Americana en carreras anotadas (137), bases alcanzadas (372), bases por bolas (124) y extrabases (85).

Con esta nueva distinción, Judge se convierte en el décimo tercer jugador en la historia en ganar tres o más estatuillas MVP, consolidándose como uno de los bateadores más dominantes de su generación.

