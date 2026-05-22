¿Cuándo y A Qué Hora Juega Pumas vs Cruz Azul, Final de Vuelta de la Liga MX 2026 en Estadio CU?

Está a punto de definirse el campeón del Clausura 2026, y para aquellos aficionados que se preguntan la fecha y horario de la Final de vuelta de la Liga MX, acá les traemos toda la información sobre cuándo y a qué hora juega Pumas vs Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario de CU.

Esta es la tercera vez que estos equipos se enfrentan en la Final del futbol mexicano y será la que desempate el historial, pues la primera vez que se midieron La Máquina alzó el trofeo en la Temporada 1978-1979, mientras que el Club UNAM ganó el campeonato en la campaña 1980-1981.

¿Cómo quedó la ida Cruz Azul vs Pumas?

El Club UNAM se salió con la suya y consiguió un valioso empate sin goles ante La Máquina en el juego de ida de la Final de Liga MX que se jugó en el Estadio Ciudad de los Deportes, antigua casa del equipo celeste.

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Pese a que el conjunto celeste dominó la mayor parte del encuentro y tuvo jugadas de peligro, Keylor Navas se lució con una gran actuación para mantener su portería en cero, y ahora todo el título del futbol mexicano se definirá en CU que contará con el apoyo de su afición.

Fecha y horario del Pumas vs Cruz Azul en CU

El partido de vuelta de la Final de la Liga MX 2026 entre Pumas y Cruz Azul se jugará este domingo 24 de mayo 2026 a las 7 de la noche, tiempo del centro de México, en el Estadio Olímpico Universitario de CU en la CDMX.

Debido a que el juego de ida terminó empatado 0-0, el equipo que anote más goles este domingo se quedará con el título del futbol mexicano y en caso de que continúe el empate en los 90 minutos de tiempo regular, se jugaría la prórroga. De mantenerse la igualdad el ganador se definiría en tanda de penaltis.

¿Dónde ver la vuelta de la Final de Liga MX 2026?

Hay buenas noticias para todos los seguidores del futbol mexicano, ya que la Final de vuelta se transmitirá por TV Abierta a través de la señal de Canal 5 en vivo, por lo que se podrá ver el Pumas vs Cruz Azul completamente gratis este domingo 24 de mayo.

La transmisión del juego comenzará desde las 6:55 pm del centro de México y la cobertura contará con los mejores comentaristas, analistas y expertos de Televisa. Si lo prefieres también puedes disfrutar del encuentro en TUDN.

El partido de vuelta de la Final de Liga MX también lo podrás ver en vivo desde cualquier lugar en México con la aplicación de ViX, disponible para descargar en Smart TV y dispositivos móviles, como celulares o tablets. La transmisión por internet del Pumas vs Cruz Azul la puedes seguir contratando el paquete Premium.

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