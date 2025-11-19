¿Cuándo es el Tijuana vs Juárez por el Play-In de la Liga MX 2025? Fecha y Horario del Partido

El Play-In o repechaje del futbol mexicano se pone en marcha con los siguientes partidos: Pachuca vs Pumas y Xolos vs FC Juárez. Aún hay boletos para la llamada Fiesta Grande de la Liga MX 2025. Ya hay seis invitados, pero todavía se pueden sentar otros dos al banquete.

Primero se llevará a cabo el partido Pachuca vs Pumas, que acabaron el torneo en las posiciones 9 y 10, respectivamente. El ganador de ese duelo seguirá adelante, en la pugna por un boleto. Y el que pierda se va a casa.

Luego se jugará el encuentro Xolos vs Bravos de Juárez, quienes avanzaron como séptimo y octavo lugar de la clasificación en el Torneo Apertura 2025. El equipo que resulte ganador pasa en automático a la Liguilla.

Quien pierda en el partido Xolos vs FC Juárez tendrá otra oportunidad, ya que se medirá con el equipo que salga victorioso del juego Pachuca vs Pumas. Ahí se decidirá al último de los 8 invitados a la Fiesta Grande.

Los Xolos tienen la ventaja de jugar en casa, que siempre se le complica a los rivales que no están acostumbrados al pasto sintético. Además llegarán motivados, luego de que en la última jornada le ganaron 2-0 al Atlas para asentarse en el puesto 8 de la tabla general (24 puntos).

En cambio, los Bravos de Juárez vienen de caer 2-1 ante el Querétaro en la fecha 17. Aún así lograron un lugar en el Play-In, al culminar el torneo en la posición 8 con 23 unidades.

Xolos vs FC Juárez: ¿Cuándo y a qué hora es el partido de Play-In?

El partido Xolos vs FC Juárez será este jueves 20 de noviembre en el Estadio Caliente de Tijuana, Baja California. La hora pactada para el inicio de las acciones es a las 21:00 horas (tiempo del centro de México).

Antes, a las 19:00 horas, se disputará el otro encuentro del Play-In entre Pachuca y Pumas, en el Estadio Hidalgo, casa de los Tuzos.

Así que todo está más que puesto para que cuatro equipos luchen con todo, porque no hay mañana, por dos boletos para la fiesta de los 8 mejores de la Liga MX. Hasta hoy están invitados los siguientes clubes, en ese orden: Toluca, Tigres, Cruz Azul, América, Monterrey y Chivas.

